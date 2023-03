ANCORA SARRI, Una Viola così può arrivare ovunque

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Dopo aver ritirato il premio Corrado Viciani al Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino, Maurizio Sarri rilascia ulteriori dichiarazioni alla stampa presente all’evento. Queste le parole dell’allenatore della Lazio raccolte da FV: “L’evoluzione dellat società è diversa rispetto alla nostra: noi giocavamo all’oratorio e poi alla scuola calcio, ora si fa solo la seconda. È moto difficile tirare su ragazzi nostri di alto livello: manca la scuola della strada, ha ragione Mancini su questo. Poi ci sono le scelte societarie: le nostre vanno spesso a cercare lo straniero, che se esplode è una plusvalenza straniera. Noi come Lazio, lo sforzo per avere un nocciolo duro di italiani in squadra lo stiamo facendo”.

Cosa manca ancora alla Lazio?

“Un pizzico di continuità. Abbiamo lasciato punti per strada in maniera superficiale. Non abbiamo fatto bene in Europa, una scelta inconscia per tutto l’ambiente. Ma abbiamo un percorso ancora lungo da fare per diventare una big”.

Ci sarà un incontro con Lotito per il rinnovo?

“Sto bene alla Lazio, lo sanno tutti. Il contratto lo abbiamo prolungato 11 mesi fa, non penso sia il caso di tornare nuovamente sopra”.

La Fiorentina può arrivare in fondo in Conference?

“Se continua come negli ultimi due mesi può andare avanti dappertutto. Ha passato momenti difficili e ora è in un momento estremamente positivo: ha tutte le caratteristiche per risalire in Serie A e andare fino in fondo in Conference”.

La squadra di Italiano può fermare l’Inter alla ripresa?

“Spero per Italiano che faccia bene per la Fiorentina. Se noi siamo in grado di raggiungere un obiettivo con le nostre gambe non andiamo a confidare nel risultato degli altri”.

C'è sempre il tifo per i viola?

“Ho fatto 50 anni a Firenze, la Fiorentina per me non è una squadra come le altre”.