ALL. BASAKSEHIR, Siamo in fiducia. La Fiorentina...

L'allenatore dell'Istanbul Basaksehir Emre Belözoğlu ha parlato così in conferenza stampa, alla vigilia della gara di Conference League con la Fiorentina. Queste le sue parole: "Tutte e due le squadre hanno grandi qualità. La Fiorentina come storia è una grande squadra. Noi daremo tutto in campo. Vogliamo sfruttare al meglio questa occasione in Europa. Stiamo giocando molto bene e siamo in ottimo momento di forma, siamo molto fiduciosi, giochiamo contro un club importante ma domani andiamo in campo per vincere".

Sui giocatori viola: "Abbiamo giocato con il Besiktas qualche giorno fa, e ancora non abbiamo analizzato i giocatori della Fiorentina fino in fondo. Sappiamo che hanno giocatori di qualità e domani cercheremo di approfondire le loro migliori qualità".

Su Fatih Terim: "E' uno dei più grandi allenatori qui in Turchia. Lui è rispettato da tutti, e anche a Firenze è diventato un idolo. Anche in Turchia grazie a lui ci sono tanti tifosi della Fiorentina. Noi allenatori turchi prendiamo lui come esempio e tutti vorremmo fare la sua carriera. Quando giocavo al Galatasaray mi ha allenato e per me è stato molto importante. Domani sarà allo stadio perché per lui questa è una sfida molto speciale".

Sempre sulla Fiorentina: "Forse è la prima volta che giochiamo contro una squadra come la Fiorentina, che è la favorita del nostro girone. L'allenatore loro è molto bravo ho grande rispetto per lui. Noi abbiamo fatto molto bene ultimamente: domani sarà una partita separata dalle altre e dai pronostici, noi vogliamo fare di tutto per vincere. A tutte e due le squadre gli piace fare calcio, quindi domani mi aspetto una bella partita".

Su Ozil: "Non ha trovato grande continuità fino ad ora. Si era fatto male e poi ha avuto l'influenza. Io voglio aiutarlo e fisicamente quando starà meglio lo farò giocare".