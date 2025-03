Dagli inviati Alberto Zaccheroni su Palladino: "È in crescita. Gli darei fiducia"

L'ex allenatore tra le altre di Milan e Juventus Alberto Zaccheroni è tra i premaiti dell'edizione 2025 del Trofeo Maestrelli a Montecatini. Queste le sue parole raccolte da Radio FirenzeViola a partire da un pensiero sulla lotta scudetto: "L'Inter la vedo più pronta e matura delle altre. Vere concorrenti ci sono solamente Atalanta e Napoli. Le altre non mi sembrano pronte. L'Inter mi sembra abbia una squadra di livello maggiore anche come connessione in campo. La Juventus ad esempio non mi sembra connessa. E questo mi suona strano per ciò che aveva fatto l'anno scorso Thiago Motta, ovvero qualcosa di incredibile. Mi aspettavo molto di più".

Sulla lotta per un posto in Europa

"Divertente. Non ci sono certezze. Sono squadre quadrate che stanno facendo bene. La lotta è aperta. Ci sono squadre che non sono riuscite ancora ad esprimersi al meglio come il Milan".

Che idea si è fatto di Palladino?

"A Monza ha fatto molto bene. Ha idee chiare. Lega il gioco sulle caratteristiche dei suo calciatori migliori. Questo è giusto perché sono loro i protagonisti. Sta cercando di farlo anche a Firenze. Non condividevo l'idea di sostituirlo quando era venuta fuori. Io gli darei fiducia è un allenatore in crescita".