AG. BENASSI, PRESTO POSSIAMO SBLOCCARE CON L'HELLAS

Terminata la visita di Francesco Romano, agente del centrocampista viola Marco Benassi, al Centro Sportivo. Intercettato dai media presenti ai campini, tra cui noi di FirenzeViola.it, il procuratore si è soffermato a parlare dell'operazione in corso: "Stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore per ragazzo e società, è tutto condiviso. Vogliamo vedere non tanto i numeri ma le possibilità e gli obiettivi societari. Non si può dire definita, perché non ho parlato in maniera concreta col Verona ma potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore":

Cosa vi siete detti con Iachini?

"Siamo stati compagni di nazionale... Il calcio lì non c'entrava niente, rientrava in una chiacchierata tra amici".

Quando potrebbe sbloccarsi la cosa?

"Tra oggi e domani qualcosa di più concreto si può sapere. Non parlerei di ottimismo né di pessimismo ma di trovare la soluzione per tutte le parti. C'è la buona volontà da parte di tutti".

Di seguito il video con le sue parole