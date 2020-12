VIDEO, Melo festeggia la Fiorentina: "3-0 e a casa"

Un doppio ex di Fiorentina e Juventus scherza sulla vittoria dei viola all'Allianz Stadium. Dopo un'operazione alla caviglia, Felipe Melo si è mostrato sui social per dire che era andato tutto bene e poi non ha fatto mancare il messaggio: "Tutto a posto grazie a Dio. Sono qua a vedere la Fiorentina, eccolo qua: 3-0 e a casa. Forza viola!". Un messaggio che non può che far piacere ai tifosi viola, che lo videro salutare proprio per i bianconeri nel 2009. Ecco il video: