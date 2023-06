UECL, Cabral miglior marcatore di sempre: il video

La Conference League ha pubblicato tramite i propri canali social, il gol di Arthur Cabral con il Braga, propiziato da un ottimo assist di Ikone, per ricordarci che, nonostante sia una coppa nata da soli due anni, in questo momento l’attaccatane brasiliano è il miglior marcatore di sempre della competizione con 12 gol. I tifosi viola sperano che possa replicarsi anche nella finale il 7 giugno contro il West Ham.

Arthur Cabral =



Most goals all-time in the competition (12) ✅

Joint-most goals this season (7) ✅@acffiorentina || #UECLfinal pic.twitter.com/DccY7cm2fV