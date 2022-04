UDINESE, A Firenze due tabù: Franchi e mercoledì

Come spiega Udineseblog, quella di domani al Franchi si presenta come una gara stregata per l'Udinese che in un solo colpo cercherà di sfatare ben due tabù: quello del Franchi e quello del mercoledì. Nello stadio dei viola, infatti, i bianconeri escono sconfitti dal 2008. L'ultimo successo in riva all'Arno, infatti, risale all'11 novembre 2007 quando l'Udinese di Pasquale Marino è riuscita a espugnare il Franchi grazie alle reti di Quagliarella, Pazzini e Di Natale per l'1-2 finale. Poi, una serie di ben 13 ko in campionato e uno in Coppa Italia, nella semifinale del 2014 che consentì alla Fiorentina di conquistare la finale. Solo con il Cagliari, in serie A, la Fiorentina ha fatto meglio, vincendo i confronti con i sardi al Franchi per 16 volte di fila tra il 1982 e il 2010. Precedenti da brividi che fanno il paio con quelli 'del mercoledì'. I turni infrasettimanali, infatti, sono indigesti all'Udinese che non ha vinto nemmeno una delle ultime 16 gare di campionato giocate di mercoledì