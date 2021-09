UDI-ACF, Le statistiche: ultimo trionfo in trasferta...

Dopo una partenza molto buona (7 punti in 3 gare) l'Udinese si è come bloccata, perdendo due partite di fila anche se, c'è da dirlo, contro due avversari molto quotati come Napoli in casa e Roma in trasferta. 5 gol subiti e nessuno realizzato in questi ultimi due match per i bianconeri. La Fiorentina, almeno per il momento, è una squadra che non conosce pareggi: 3 vittorie e 2 sconfitte in cinque gare. La formazione di Italiano ha sempre preso almeno un gol in questi incontri.

Situazione di sostanziale equilibrio nei match giocati a Udine con leggera prevalenza dei padroni di casa (16 vittorie contro 13 dei gigliati). Ultima vittoria della Fiorentina in terra friulana è il 2-0 del 3 aprile 2018 con gol di Veretout su rigore e Simeone. Era il recupero della maledettissima partita che non si era giocata il 4 marzo di quello stesso anno a seguito della morte del capitano viola Davide Astori.

Buono il contributo che ha avuto dai giocatori partiti dalla panchina l'Udinese. 3 delle 6 reti segnate fin qui dai bianconeri sono state realizzate da calciatori entrati a gara in corso. Meglio hanno fatto solo Torino e Inter che si trovano appaiate a quota 5.

TUTTI I PRECEDENTI A UDINE (SERIE A E B)

16 vittorie Udinese

17 pareggi

13 vittorie Fiorentina

63 gol fatti Udinese

57 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A UDINE

1930/1931 Serie B Udinese vs Fiorentina 1-2

L'ULTIMA SFIDA A UDINE

2020/2021 Serie A Udinese vs Fiorentina 1-0