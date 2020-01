TWEET ACF, Il gol dell'anno? Vlahovic contro l'Inter

La Fiorentina tramite un sondaggio sul suo profilo ufficiale Twitter ha selezionato il gol dell'anno 2019. A vincere il premio è una rete molto recente: quella realizzata da Vlahovic contro l'Inter. E' il tiro col mancino del serbo dopo una corsa palla al piede che permise ai viola di pareggiare a tempo scaduto contro i nerazzurri.

Complimenti, Dusan

Avete scelto la conclusione di Vlahovic contro l'Inter come Goal of the Year 2⃣0⃣1⃣9⃣ 🥇#ForzaViola #Fiorentina#FiorentinaAwards pic.twitter.com/tFAZgKFXv9