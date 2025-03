Tra i cento attaccanti "tuttofare" in Europa neanche un italiano: i dati del Cies

Un'interessante classifica fornita dal CIES, Osservatorio sul calcio mondiale, mette in ordine i cento calciatori offensivi (attaccanti e non solo) etichettabili come "allrounder", ovvero capaci di portare il pallone, creare chance e segnare. Tuttofare insomma, giocatori che non dipendono dagli altri ma in grado di costruirsi da soli azioni da gol. Incredibile ma vero, nella lista dei 100 allrounder in giro per l'Europa non c'è neanche un italiano. Né Mateo Retegui né Moise Kean, rispettivamente primo e secondo nella classifica capocannonieri della Serie A. Il primo "italiano" è Rafael Leao, del Milan, al quattordicesimo posto, unico della Serie A nella top 20. Al secondo posto in Italia c'è Florian Thauvin, poi via via De Ketelaere, Nico Paz, Kenan Yildiz, Nuno Tavares, Ademola Lookman e Paulo Dybala.

Ecco i primi 20.

1 - Michael Olise - Bayern Monaco

2 - Lamine Yamal - Barcellona

3 - Florian Wirtz - Bayer Leverkusen

4 - Vinicius Junior - Real Madrid

5 - Ousmane Dembele - Paris Saint Germain

6 - Bukayo Saka - Arsenal

7 - Mohamed Salah - Liverpool

8 - Savio Moreira - Manchester City

9 - Desiré Doué - Paris Saint Germain

10 - Noa Lang - PSV Eindhoven

11 - Kylian Mbappé - Real Madrid

12 - Estevao Willian - Palmeiras

13 - Matheus Cunha - Wolverhampton

14 - Rafa Leao - Milan

15 - Mason Greenwood - Olympique Marsiglia

16 - James Maddison - Tottenham

17 - Rayan Cherki - Olympique Lione

18 - Jamal Musiala - Bayern Monaco

19 - Raphinha - Barcellona

20 - Cody Gakpo - Liverpool

Gli italiani in classifica

Florian Thauvin - Udinese

Charles De Ketelaere - Atalanta

Nico Paz - Como

Kenan Yildiz - Juventus

Nuno Tavares - Lazio

Ademola Lookman - Atalanta

Paulo Dybala - Roma