TORINO-ACF, A un passo dal 200° gol: le statistiche

Nelle ultime 7 sfide sono andate a segno entrambe le squadre in campo.

Ciò ha prodotto 3 vittorie del Torino, altrettanti pareggi, 1 successo della Fiorentina. Soprattutto 19 gol marcati complessivamente.

Anzi, se guardiamo gli ultimi 10 Torino-Fiorentina di campionato scopriamo che soltanto in un’occasione i due club sono rimasti con le polveri bagnate. Fu alla 19esima giornata del 2013-2014, pareggio ad occhiali, vale a scrivere col punteggio di 0-0.

E non a caso anche il risultato più ricorrente vede a segno sia piemontesi che toscani, l’1-1. E’ comparso al termine di 12 dei 73 incontri disputati fra Serie A e cadetteria.

Dovesse tenere fede a queste premesse qualcuno in campo metterebbe a segno la rete numero 200 nelle sfide di campionato con i granata padroni di casa. Perché le reti totali sono 198, 196 delle quali marcate nel principale torneo italiano.

Torino-Fiorentina è già stata giocata alla 21esima giornata di Serie A?

Risposta affermativa, in 3 stagioni.

Nel 1988-1989 fu 1-0, Skoro al 66’.

Nel 1950-1951 terminò 1-1, Onorato al 49’ e Pandolfini al 61’.

Nel 1936-1937 si concluse com’era iniziata, 0-0.

Per entrambe le compagini quella dell’Olimpico – Grande Torino sarà la prima gara ufficiale di questo 2022. Alla 20esima giornata, infatti, né granata, né viola sono scesi in campo.

In classifica Sanabria e compagni contano 25 punti (7V – 4X – 8P con 23GF e 19GS), 20 dei quali sul proprio terreno (6V – 2X – 2P con 19GF e 10GS). Rispondono Vlahovic e soci con 32 (10V – 2X – 7P con 34GF e 25GS), di cui 13 lontano dal Franchi (4V – 1X – 5P con 11GF e 13GS).

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

73 incontri disputati

39 vittorie Torino

21 pareggi

13 vittorie Fiorentina

121 gol fatti Torino

77 gol fatti Fiorentina

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Fiorentina 1-0, 23° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Torino-Fiorentina 1-1, 20° giornata 2020/2021