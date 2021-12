TERZIC-ILIC, Da compagni in Serbia ad avversari in A

Dalle giovanili della Stella Rossa alla serie A, da compagni nel 2017 ad avversari ieri in Verona-Fiorentina. E' la curiosità con tanto di foto a confronto messa in evidenza sui social dalla tv serba Arena Sport tv che riguarda il viola Terzic e il giocatore gialloblù Ilic. Post su Instagram che ha avuto il gradimento dello stesso Terzic alla sua prima maglia da titolare in campionato (dopo quella in Coppa) proprio ieri.