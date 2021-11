STATISTICHE, Tre viola nella top-10 dei più veloci

La pausa nazionali è da sempre tempo per appassionati e tifosi di dare un'occhiata alle statistiche della stagione; tra le più curiose c'è la classifica dei velocisti di Serie A, ovvero l'elenco dei giocatori che hanno raggiunto le velocità massime in queste prime giornate. Nella top-ten degli sprinter spazio anche a tre giocatori della Fiorentina, o meglio 2+1, visto che Luca Ranieri (terzo nella graduatoria con una velocità massima di 35.42 km/h) pur essendo di proprietà della Fiorentina è attualmente in prestito alla Salernitana; gli altri due viola sono Marco Benassi (quinto con un picco di 35.32 km/h arrivato nella sfida col Venezia) e Nicolas Gonzalez (al settimo posto, con una velocità massima di 35.21 km/h toccata sempre contro il Venezia). La classifica è dominata dall'attaccante dello Spezia M'Bala Nzola (35.56 km/h), seguito dal terzino del Milan Theo Hernandez (35.43 km/h). La Fiorentina, dati alla mano, è una delle squadre più sprint, in un elenco caratterizzato da molti giocatori del Venezia (cinque nella top 20).