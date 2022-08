STADIO ZINI, Fine lavori: dal 27/8 la Cremo in casa

La Cremonese - prossimo avversario della Fiorentina in campionato, dopodomani allo stadio Franchi - ha dato l’annuncio attraverso i propri canali: già dal 27 agosto la formazione di mister Alvini giocherà allo Stadio Zini e non all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena, impianto designato precedentemente come alternativa nel caso in cui i lavori allo Zini si fossero protratti oltre l’inizio del campionato. Invece, è tutto vero: ogni gara della Serie A 2022-2023 della Cremo sarà nella nostra casa, lo Stadio Zini. Lo riporta cuoregrigiorosso.com.