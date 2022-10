SPEZIA-FIORE, I precedenti: i viola mai ko coi liguri

Spezia-Fiorentina è storia recente e colorata essenzialmente di viola. I confronti fra aquilotti e gigliati sono tutti piuttosto recenti, l’ultimo dei quali fu particolarmente amaro: nel giorno del ritorno di Vincenzo Italiano al “Picco”, era lunedì 14 febbraio 2022, la squadra toscana sbancò il ‘Picco’ nel finale, zittendo il pubblico di casa con una super rete di Amrabat all’89’. All’andata la squadra di Italiano si impose nettamente per 3-0 grazie a una tripletta di Dusan Vlahovic poi passato alla Juventus. L’attaccante serbo andò a segno già anche nello scontro del Franchi del campionato d’esordio in serie A, finito 3-0 anche in quella circostanza, con reti di Vlahovic, Castrovilli ed Eysseric, mentre sul neutro di Cesena finì 2-2 (Pezzella e Biraghi per i viola, Verde e Farias per lo Spezia). C’è di più: lo Spezia non è mai riuscito a battere la Fiorentina neppure in Serie B. Nei sei confronti diretti tra le due squadre nel campionato cadetto, (tutti avvenuti nel periodo tra il 1930 e il 1939) sono arrivati tre pareggi e tre successi toscani. La Fiorentina ha segnato in totale 10 gol nei quattro confronti diretti con gli aquilotti in serie A, per una media di 2,5 a partita: secondo le statistiche è il dato più alto per i toscani contro un singolo avversario tra quelli attualmente presenti nella competizione. Lo Spezia ha segnato tre gol nei quattro precedenti con la Fiorentina in Serie A: tra le squadre affrontate almeno quattro volte nella competizione i liguri hanno realizzato meno reti soltanto contro il Verona (due). Lo riferisce Cittadellaspezia.com.