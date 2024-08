SOCIAL, Dodo a Gudmundsson: "Questa città è meravigliosa"

A Firenze è il Gudmundsson-day: anche i social sono impazziti per l'arrivo del talento islandese. E tra i tifosi viola che hanno esultato per il nuovo acquisto proveniente dal Genoa ce n'è anche uno speciale, Dodo. Il terzino brasiliano, che già da tempo aveva scambiato il proprio follow su Instagram con Gudmundsson, ha commentato un post pubblicato da Dodicesimo Viola rivolgendosi direttamente al nuovo compagno di squadra: "Benvenuto, la città è meravigliosa, fratello". Questo il primo messaggio del brasiliano per Gud.