SERIE A, Lista dei club più rappresentati in Nazionale

© foto di Federico De Luca 2023

Il Milan e il Napoli sono le squadre con più calciatori convocati in Nazionale in Serie A. Pioli ha pochi giocatori per lavorare durante la sosta, così come Spalletti, ma anche Torino e Inter, che seguono subito dopo non sono da meno. Fiorentina al 16esimo posto insieme al Sassuolo con 6 nazionali chiamati dalle rispettive federazioni. Di seguito la classifica completa:

1. Milan e Napoli 16

3. Torino e Inter 14

5. Roma 13

6. Salernitana 12

7. Atalanta e Lecce 11

9. Bologna, Juventus e Spezia 10

12. Sampdoria e Udinese 8

14. Empoli e Lazio 7

16. Fiorentina e Sassuolo 6

18. Monza e Verona 3

20. Cremonese 2