SAS-FIO, Decimo scontro diretto in Emilia. Risultati...

Decimo scontro diretto nei campionati pro fra Sassuolo e Fiorentina con i neroverdi padroni di casa.

Perché l’incrocio conta 8 caps in Serie A e 1 nell’allora Serie C2.

Il bilancio dei precedenti vede in vantaggio la squadra viola per 4-2 in fatto di successi e 14-12 per gol marcati, mentre i segni X ammontano a 3.

Però… il distacco è anche frutto della Florentia Viola, denominazione con cui la squadra toscana affrontò il girone B della serie C2 nella stagione 2002-2003. Allora, il faccia a faccia, alla 17esima giornata terminò con uno 0-1 e bomber Riganò man of the match.

Nel massimo campionato, poi, dagli 8 scontri diretti sono emersi 8 punteggi differenti, mai un bis.

Sassuolo con 33 punti (8V – 9X – 9P con 43GF e 44GS), di cui 14 al Mapei Stadium di Reggio Emilia (3V – 5X – 5P con 17GF e 21GS). E’ reduce dal successo a Milano contro l’Inter frutto della coppia Raspadori-Scamacca, ma con un Berardi (oggetto dei desideri fiorentini) in grande spolvero. La Fiorentina risponde con 42 (13V – 3X – 9P con 44GF e 34GS), 17 dei quali ottenuti lontano dal Franchi (5V – 2X – 6P con 14GF e 19GS). Viene dal successo per 1-0 sull’Atalanta propiziato dal duo Gonzalez-Piatek che non dovrebbe (e vorrebbe) far rimpiangere Vlahovic.

CONFRONTI DIRETTI A REGGIO EMILIA (SERIE A E SERIE C)

9 incontri disputati

2 vittorie Sassuolo

3 pareggi

4 vittorie Fiorentina

12 gol fatti Sassuolo

14 gol fatti Fiorentina

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Fiorentina 0-1, 17° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA (SERIE A)

Sassuolo-Fiorentina 3-1, 31° giornata 2020/2021