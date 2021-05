RIBERY, Dà la sua maglia sia a Insigne che a Zielinski

Come scrive Tuttosport, ieri c'è stato un siparietto e un doppio scambio di maglietta alla fine di Fiorentina-Napoli per Franck Ribery. Sia Lorenzo Insigne che Piotr Zielinski infatti gliel'hanno chiesta al termine del confronto: l’ex Bayern Monaco non ha scontentato nessuno, chiamando il magazziniere viola per farsi consegnare due maglie da scambiare con gli avversari. Un episodio che ha stemperato quel minimo di tensione creatosi per l’episodio del rigore, che di fatto ha indirizzato il lunch match.