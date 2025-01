PIATEK, L'ex viola meglio di Immobile e Osimhen: i numeri

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Krzysztof Piatek prima di Osimhen, Dzeko e Immobile. Questo almeno sta succedendo in Super Lig turca dove il 'pistolero' guarda tutti dall'alto verso il basso - in termini di gol - gli altri attaccanti. In un campionato in cui imperversano tanti vecchi protagonisti della nostra Serie A, l'ex Salernitana, Fiorentina, Milan e Genoa, attualmente al Basaksehir, ha già segnato 12 reti dopo diciotto giornate. La classifica marcatori è emblematica: oltre a Piatek e Osimhen, nelle prime posizioni ci sono diversi giocatori che nel nostro Paese non hanno lasciato il segno o non sono riusciti a trovare continuità: è il caso anche di David Okereke, Ali Sowe e Olivier Ntcham, meteore o quasi nello Stivale.

Ecco la classifica marcatori dopo 18 giornate

Krzysztof Piatek (Basaksehir) 12 reti

Simon Banza (Trabzonspor) 11 reti

Victor Osimhen (Galatasaray) 10 reti

Mame Thiam (Eyupspor) 10 reti

Edin Dzeko (Fenerbahce) 9 reti

Ciro Immobile (Besiktas) 9 reti