PETIZIONE, Stadio nell'area metropolitana di Firenze

Alcuni tifosi della Fiorentina cominciano a muoversi attivamente in sostegno di Rocco Commisso e dei problemi che sta incontrando nel costruire il nuovo stadio. Su change.org, allora, è comparsa una petizione per l'edificazione di un nuovo stadio nell'area metropolitana di Firenze, che non sia un ritocco dell'attuale Franchi. Ecco quanto si legge:

"A livello di collettività uno stadio NUOVO, MODERNO e nell'area metropolitana di Firenze porterebbe posti di lavoro, soldi nelle casse della regione (che in questo periodo di crisi sarebbero una manna dal cielo) e indirettamente un possibile miglioramento generale dei collegamenti tra i comuni della piana, grazie alle opere connesse.

Per la comunità dei tifosi uno stadio NUOVO, MODERNO e FUNZIONALE comporterebbe un miglioramento generale della fruizione dello stesso. Al Franchi, per quanto ci si possa essere affezionati, dalle curve la partita non si vede (e già questo significa che non svolge al meglio la sua funzione), i bagni sono roba da QUARTO MONDO e si è esposti alle intemperie. Oltre al fatto che uno stadio nuovo fuori dal centro comporterebbe di per sé un miglioramento degli spostamenti da e verso lo stesso, in quanto l'area di Campo di Marte ha una viabilità orrenda e non potrebbe essere potenziata più di tanto se non radendo al suolo metà della zona, cosa che sembra assai poco realistica. Uno stadio nuovo, moderno e funzionale comporterebbe pure un aumento degli introiti della società Fiorentina il che dovrebbe comportare un aumento della competitività della squadra, e questa per noi tifosi è la cosa più importante.



Infine, e questo è un parere personale, mi sembra una follia ostacolare l'investimento di un privato, che sì avrà pure un suo ritorno economico da tutto ciò, ma che comunque investirebbe un sacco di soldi per un'opera che porterebbe lavoro e soldi durante un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo!



Leonardo Corti

a nome del gruppo Facebook "Vogliamo lo Stadio Nuovo di Firenze nell’area metropolitana".