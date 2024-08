PAR-FIO, Ultimo successo dei viola al Tardini nel 2020

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina domani alle 18:30 sfiderà il Parma al Tardini e, insieme a Genoa-Inter, sarà la partita inaugurale della Serie A 2024/2025.

I viola cercano un successo a Parma che manca dal 5 luglio 2020 quando la Fiorentina allenata da Iachini vinse per 1-2 grazie alla doppietta su rigore di Erick Pulgar, per i ducali segnò invece Juraj Kucka sempre su rigore.

Il Parma è rimasto imbattuto in 8 delle ultime 9 partite contro la Fiorentina e l'ultima volta che le due squadre si sono incontrate alla prima giornata di campionato risale alla stagione 2000/2001, in panchina per i viola c'era Fatih Terim e nel Parma Alberto Malesani, la partita finì 2-2.