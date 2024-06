NAZIONALE, Firenze 12ª città con più azzurri forniti

FirenzeViola.it

L’altro grande tema di queste ultime settimane di giugno, oltre al mercato, è quello legato alla rassegna continentale degli Europei. Approfittando del fatto che la nazionale azzurra scenderà in campo lunedì prossimo, coincidendo con la festa fiorentina di San Giovanni Battista, patrono della città, c’è un ulteriore pretesto per avvicinare Firenze alla maglia azzurra. Riprendendo i dati forniti da transfermarkt.it, è possibile stilare una classifica per città italiane, indicando quali hanno prodotto più calciatori che alla fine sono approdati in nazionale.

Ad influenzare questi dati, oltre alla densità della popolazione di una città, giocano un ruolo importante le squadre di club che attingono e fanno esordire giovani provenienti dal proprio contesto urbano. Le città di Roma, Milano e Torino si trovano infatti al primo posto. Firenze è dodicesima a parimerito con altre due città toscane, Livorno e Carrara, assieme a Bergamo con sette giocatori (Di Gennaro, Piccini, Prini, Orlandini, Flachi, Biagianti, Tonelli). Non mancano le sorprese con Pro Vercelli al quarto posto, sopra anche a Napoli, Bologna e Genova, ma soprattutto stupisce il 38º posto di Fiesole, che ha dato i natali a Barzagli, Cragno e Viviano.