LEGA SERIE A, Le curiosità del match Fiorentina-Milan

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come di consueto, il sito ufficiale della Lega Serie A ha riportato una serie di curiosità legate al match delle 20:45 tra Fiorentina e Milan:

La Fiorentina è rimasta imbattuta in 10 (5V, 5N) delle ultime 11 partite casalinghe di campionato; tuttavia, l’unica sconfitta interna della squadra toscana nel periodo è arrivata proprio contro il Milan: 1-2, lo scorso 30 marzo.

Paulo Fonseca ha vinto gli ultimi tre match alla guida del Milan in campionato; solo una volta in Serie A, l’allenatore portoghese ha registrato quattro successi di fila: tra luglio e agosto 2020, alla guida della Roma.

Il Milan - miglior attacco di questo campionato (14 reti - il doppio di quelle della Viola, 7) - nelle precedenti 24 stagioni solo nel 2002/03 ha realizzato più dei 14 gol (19 in quel caso) della Serie A in corso nelle prime sei partite (14 anche nel 2020/21).

Il Milan ha vinto 78 delle 168 sfide (44N, 46P) contro la Fiorentina in Serie A; soltanto contro la Roma, i rossoneri hanno ottenuto più successi (80) nella loro storia nel torneo.

Il Milan ha vinto sei delle ultime otto sfide (2P) contro la Fiorentina in campionato, incluse le due dello scorso torneo.

Il Milan è l’unica squadra contro cui Moise Kean ha già segnato con due squadre diverse nel massimo campionato italiano (il 17 dicembre 2017 con l’Hellas Verona e il 6 aprile 2019 con la Juventus). In aggiunta, tra gli attaccanti di questa Serie A solo Valentin Mihaila (-1.6) ha una differenza negativa maggiore di Kean (-1.4) tra gol realizzati ed Expected Goals (due reti a fronte di un xG di 3.4).

Rafael Leão ha realizzato quattro gol contro la Fiorentina in campionato, tra cui la sua prima rete in Serie A (il 29 settembre 2019 al Meazza); soltanto contro il Lecce ha segnato di più (cinque) in Serie A. Inoltre, il portoghese è andato a bersaglio in tutte le ultime tre sfide contro i viola in campionato e non è mai riuscito a trovare il gol in quattro match consecutivi contro una singola avversaria in Serie A.