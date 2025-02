Inter-Fiorentina, spauracchio Lautaro: statistiche e curiosità sul match di stasera

Inter-Fiorentina, in programma stasera alle 20.45, chiude la 24esima giornata di campionato. Una gara storica, che la Lega Serie A prova a riassumere così, con statistiche e curiosità sull'incrocio tra nerazzurri e viola: sono 173 i precedenti in Serie A tra Fiorentina e Inter: i nerazzurri conducono il bilancio con 72 successi, contro i 46 della squadra viola, completano 55 pareggi. Il punteggio più frequente in Serie A tra Inter e Fiorentina è l’1-1, verificatosi ben 25 volte: l’ultima, il 19 marzo 2022, al Meazza.

Nella sfida di giovedì l`Inter ha perso senza segnare un match di Serie A subendo almeno tre reti (0-3 vs Fiorentina) per la prima volta dal 2 dicembre 2016 (0-3 fuori casa vs Napoli in quel caso con Stefano Pioli in panchina). La Fiorentina è, con il Venezia, una delle due squadre che hanno segnato più di un gol su calcio di punizione diretto in questo campionato di Serie A (due entrambe).

Considerando tutte le competizioni, Lautaro Martínez ha realizzato ben sette gol nelle ultime sei presenze contro la Fiorentina, tra cui tre doppiette; la Viola, infatti, è la squadra contro cui l’argentino ha realizzato più marcature multiple con la maglia dell’Inter (tre, appunto). Con la doppietta di giovedì (vs Inter) Moise Kean ha stabilito il proprio record di marcature stagionali nei Big-5 campionati europei: 15, superato il precedente di 13 marcature con il PSG nel 2020/21 in Ligue 1. Da inizio ottobre, nessun giocatore ha realizzato più marcature multiple di Moise Kean in Serie A: tre – come Mateo Retegui – frutto di una tripletta e due doppiette.