INTER-FIORE, Mai un pareggio nelle ultime 20 sfide

Inter e Fiorentina, domani avversarie a San Siro per la 35esima giornata di Serie A, si sono incontrate 163 volte in totale in campionato: il bilancio è di 66 vittorie nerazzurre, 53 pareggi e 44 successi viola. In questi confronti, i milanesi hanno realizzato 250 gol contro i 210 dei gigliati. La Beneamata è imbattuta nelle ultime cinque sfide nella massima serie contro i toscani: 2 vittorie e 3 pareggi. Quattro successi consecutivi per l'Inter a San Siro contro i viola: 3 in campionato e 1 in Coppa Italia. Questo duello ha fatto registrare un dato molto particolare in tempi relativamente recenti: non c'è stato nemmeno un pareggio nelle ultime 20 sfide quando si è giocato al Meazza: 17 successi interni e tre vittorie esterne dal 1997 in avanti (l’ultima delle quali per 4-1 nel settembre 2015). Lo riporta FCInternews.it.