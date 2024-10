INGAGGI, Vlahovic il più pagato in A. Arthur nella top 10

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport fa i conti in tasca alle squadre di Serie A: nell'edizione odierna, il quotidiano ha stilato una lista dei calciatori con lo stipendio più alto in Italia. Dusan Vlahovic comanda questa speciale graduatoria: il serbo che percepirà in questa stagione 23 milioni lordi, circa 12 netti, in virtù di un accordo a salire - un bonus alla firma che venne spalmato sugli ultimi due anni di contratto - stipulato nel momento del suo acquisto a gennaio 2022.

A spezzare l'egemonia delle big è Romelu Lukaku che percepisce circa 6 milioni di euro, ma non è nemmeno fra i primi cinque. Perché dietro a Vlahovic c'è Lautaro Martinez, che ha appena firmato un accordo da 9 milioni di euro, poi ci sono Barella, Calhanoglu e Bremer. Lukaku però è l'unico a non giocare in Milan, Inter e Juventus tra i primi sedici giocatori più pagati della nostra Serie A. Gli altri sono Thuram, Bastoni, Pavard, Arthur, Douglas Luiz, Leao, Zielinski, Abraham, Morata e Koopmeiners.