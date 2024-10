GALLO, Numeri horror nei precedenti contro i viola

FirenzeViola.it

Se si vuole trovare un istante in cui la partita tra Lecce e Fiorentina è terminata, quella si può probabilmente ricondurre all'espulsione di Antonino Gallo. Il terzino sinistro dei salentini, intorno al 44esimo minuto, ha atterrato Dodò al limite dell'area dopo che quest'ultimo si stava involando verso la porta, vedendosi sventolare in faccia l'inevitabile cartellino rosso. Un pomeriggio da incubo, dunque, testimoniato anche dalla lacrime del ragazzo mentre rientrava sconsolato nel tunnel degli spogliatoi. Non è la prima volta però che Gallo è reduce da una partita horror contro la Fiorentina nelle 5 sfide disputate in carriera.

Anche nell'ottobre 2022, in un Lecce-Fiorentina che terminò 1-1, venne espulso sul finale per somma di cartellini gialli. Mentre nel match di ritorno della stessa stagione, datato 19 marzo 2023, un suo autogol permise ai viola di vincere al Franchi per 1-0. Insomma, sembra proprio che la Fiorentina porti una discreta sfortuna al classe 2000.