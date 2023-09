FRO-FIO, Numeri e statistiche legati al match dello Stirpe

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Avvicinandosi alla sesta giornata di campionato, la Lega Serie A come di consueto ha pubblicato le principali statistiche e curiosità legate ai match di turno. Di seguito proponiamo quelle che interessano Frosinone-Fiorentina:

Il bilancio è in equilibrio nelle quattro sfide tra Frosinone e Fiorentina in Serie A TIM, con un successo per parte e due pareggi. Le due partite disputate in Serie A TIM sul campo del Frosinone tra ciociari e Fiorentina sono entrambe finite in parità: 0-0 il 20 marzo 2016 e 1-1 il 9 novembre 2018.

La Fiorentina potrebbe raccogliere tre pareggi nelle prime tre gare esterne disputate contro un singolo avversario in serie A TIM per la prima volta dal 1976 (vs Cesena). Dopo i successi contro Atalanta e Sassuolo, il Frosinone potrebbe vincere tre gare interne di fila per la seconda volta in Serie A TIM; il precedente nell’ottobre 2015 con Roberto Stellone in panchina.

Il Frosinone ha raccolto otto punti nelle prime cinque giornate di Serie A TIM; l’ultima neopromossa a raggiungere lo stesso bottino al medesimo punto del torneo era stata il Livorno nel 2013/14 (che chiuse quel campionato all’ultimo posto). La Fiorentina ha raccolto 10 punti in queste prime cinque giornate di campionato: con una vittoria arriverebbe a quota 13 dopo i primi sei turni, cifra che non raggiunge dal 2015/16 (15 punti in quel caso).

Tra tutte le competizioni dei cinque maggiori campionati europei in corso, nessuna squadra ha segnato più reti di testa rispetto alla Fiorentina (sette al pari dell’Union Berlino e del West Ham). Il Frosinone conta sei marcatori differenti in questo campionato: solamente Roma, Atalanta, Inter e proprio Fiorentina (sette per la Viola) ne contano di più dopo queste prime cinque giornate. Il Frosinone è l’unica squadra di questo campionato che conta tre difensori sempre in campo in ogni minuto disputato di queste prime cinque giornate: Marchizza, Oyono e Romagnoli.

Giacomo Bonaventura è l’unico centrocampista che ha preso parte ad almeno cinque gol in tutte le ultime cinque stagioni di Serie A TIM: tre reti e due assist per lui in questo campionato.