FRANCHI, Ospiterà l'Italrugby: il 12/11 con l'Australia

Firenze tornerà presto ad ospitare un test match della Nazionale azzurra di rugby: il 12 novembre prossimo, infatti, l’Italia ospiterà l’Australia allo stadio Artemio Franchi, in un il test match valevole per l'Autumn Nations Series. Il campionato di Serie A di calcio, per allora, starà per concludersi e la Fiorentina sarà impegnata il giorno successivo in trasferta contro il Milan. L'ultima partita del 2022 dei viola in casa sarà il 9 novembre contro la Salernitana (turno infrasettimanale).