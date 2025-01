FIORENTINA-NAPOLI, Dati e curiosità sul match di domani

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A ventiquattro ore da Fiorentina-Napoli, la Lega Serie A - in collaborazione con Opta Facts - ha condiviso alcuni numeri e curiosità sul match di domani.

La Fiorentina ha vinto 55 partite di Serie A contro il Napoli, con 41 pareggi e 52 sconfitte a completare il bilancio – solamente contro il Bologna (57) i viola hanno ottenuto più successi nella competizione. La Fiorentina ha conquistato quattro punti nelle ultime due sfide di Serie A contro il Napoli (1V, 1N) e contro i partenopei non rimane imbattuta per almeno tre gare di fila da una serie di quattro gare (1V, 3N) tra marzo 2010 e settembre 2011. La Fiorentina non vince in casa contro il Napoli in Serie A dal 29 aprile 2018 (3-0 con tripletta di Giovanni Simeone), da allora in sei gare interne tre pareggi e tre sconfitte; i viola hanno una striscia aperta di partite in casa senza successi più lunga solamente contro l’Inter (sette). La Fiorentina non vince la prima gara dell’anno solare in Serie A dal 2017 (2-1 contro la Juventus), da allora per i viola cinque pareggi e due sconfitte: già record negativo di match consecutivi senza successi nella prima partita di gennaio per i toscani nel massimo campionato. La Fiorentina ha perso l’ultima partita casalinga di Serie A dopo una serie di sette vittorie e quattro pareggi, e non subisce due sconfitte interne di fila nella competizione dal periodo tra ottobre e novembre 2023, contro Empoli e Juventus.

Dopo aver perso 0-3 la prima trasferta di questo campionato, il Napoli ha ottenuto sei successi e due pareggi nelle successive otto, subendo solamente tre gol e collezionando cinque clean sheet; i partenopei non mantengono la porta inviolata in sei delle prime 10 gare esterne di Serie A dal 1988/89. Il Napoli ha conquistato 41 punti in questo campionato, mentre nelle prime 18 gare dello scorso aveva un totale di 28 punti; la differenza di 13 punti è la migliore tra le squadre presenti in entrambe le stagioni di Serie A. Il Napoli ha collezionato 41 punti in questo campionato; dopo 19 partite solo quattro volte, considerando da sempre tre punti a vittoria, ha raggiunto i 44 punti e in tutte le quattro precedenti occasioni ha poi terminato la stagione nelle prime due posizioni (1987/88, 2017/18, 2018/19 e 2022/23). Tra i giocatori delle squadre di Serie A in questa stagione considerando tutte le competizioni, Moise Kean è quello che ha segnato di più (15) – tra i calciatori dei maggiori cinque campionati europei che hanno segnato tutti i loro gol del 2024 nella stagione corrente è quello che ne ha realizzati di più, almeno sei più di ogni altro. Considerando le squadre contro cui non ha mai segnato in Serie A, la Fiorentina è quella contro cui Giacomo Raspadori ha giocato più minuti nel torneo (439); l’attaccante del Napoli ha regalato la vittoria ai partenopei nell’ultimo turno di campionato e in Serie A non va a segno per due presenze di fila dal periodo tra ottobre e novembre 2023.