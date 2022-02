FIORENTINA-LAZIO, I numeri del match di domani

Torna la Serie A e come ogni vigilia di campionato vi presentiamo le statistiche fornite dalla Lega Serie A sul match che riguarda la Fiorentina, stavolta impegnata in casa contro la Lazio in una sfida che, classifica alla mano, vale l'Europa. Ecco i numeri sulla partita del Franchi:

La Lazio ha vinto sei delle ultime otto sfide di Serie A TIM contro la Fiorentina (1N, 1P), incluso l'1-0 della gara d'andata di questa stagione: risale al 2014/15 l'ultimo campionato in cui i capitolini hanno tenuto la porta inviolata in entrambe le partite stagionali contro la Viola nella competizione (quattro partite di fila in quell’occasione). Dopo il successo per 2-0, grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic, nel maggio 2021, la Fiorentina potrebbe vincere due incontri consecutivi di Serie A TIM al Franchi contro la Lazio per la prima volta dal 2009 (tre in quell'occasione sotto Cesare Prandelli). La Fiorentina non perde da sette partite interne di Serie A TIM, la sua miglior striscia senza sconfitte al Franchi nella competizione dall'aprile 2017 (16 in quel caso) - in questo parziale la Viola ha vinto sei incontri (1N), segnando 25 reti (3.6 di media a match).

La Lazio non ha subito gol nelle ultime due partite di campionato (3-0 v Salernitana e 0-0 v Atalanta): risale al marzo 2015 l'ultima striscia più lunga di clean sheet per i biancocelesti nella competizione, quando arrivarono a quattro di fila nella gestione di Stefano Pioli. La Fiorentina ha segnato in media 2.9 gol a partita in casa in questa Serie A TIM, più di qualsiasi altra squadra nella competizione - dall'altra parte la Lazio ha subito 23 reti fuori casa, record negativo per i biancocelesti dopo 12 gare esterne dal 1983/84 (27 in quell'occasione).

Lazio (18.3%) e Fiorentina (13.9%) sono due delle tre squadre con la miglior percentuale realizzativa di questa Serie A TIM (tra loro l'Hellas Verona, 14.2%) - inoltre gli uomini di Sarri sono anche quelli con la miglior percentuale di tiri nello specchio del torneo (55.1%), seguiti da Inter e proprio dalla Viola (50.7%). La Fiorentina è la squadra che ha subito in media meno tiri a partita in questa Serie A TIM (9.6 a match) - dall'altra parte la Lazio tenta mediamente 11 conclusioni a gara nel torneo in corso, il peggior dato tra squadre nelle prime 13 posizioni in classifica. La Lazio è la vittima preferita in Serie A TIM di José Callejón, grazie a sei centri in 16 incontri - l'esterno spagnolo ha segnato un solo gol in 41 presenze con la maglia della Fiorentina in campionato, mentre nelle prime 41 giocate con la maglia del Napoli era già a quota 17. Dopo il gol contro il Cagliari nell'ultimo turno, Riccardo Sottil potrebbe andare a segno in due partite consecutive per la prima volta in Serie A TIM: il classe '99 della Fiorentina ha giocato cinque incontri contro la Lazio in campionato, più che contro qualsiasi altra squadra, senza tuttavia mai segnare nè fornire assist e registrando cinque sconfitte.