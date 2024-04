DIFENSORI, Duelli aerei vinti: Milenkovic il migliore in A

FirenzeViola.it

Dato decisamente curioso quello emerso stamattina sulle pagine de Il Corriere dello Sport-Stadio: come sottolinea la testata, per duelli aerei totali il difensore della Roma Gianluca Mancini è 27° in Serie A ma il rapporto tra totali/vinti è molto alto, si colloca a 2,3 totali, 1,1 vinti ogni 90’. Il migliore in assoluto in questa speciale categoria è Nikola Milenkovic con 4,4 tentati e 3,7 vinti.