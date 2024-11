DE GEA, 12° nei top 5 campionati per clean sheet

De Gea ha avuto un impatto notevole con la maglia della Fiorentina, affermandosi come leader tecnico e contribuendo significativamente al terzo posto della squadra in campionato, grazie soprattutto alle sue parate decisive. Non è stato sotto i riflettori solo per i rigori parati, ma anche per il numero di partite chiuse senza subire gol, un dato che consente alla Fiorentina di partire almeno da una solida base difensiva.

A livello europeo, secondo una classifica stilata da Transfermarkt.it, De Gea occupa il 12º posto tra i portieri dei top-5 campionati, con 4 clean sheet e 6 gol subiti. In Serie A, solo Yann Sommer e Alex Meret hanno numeri superiori, con 5 clean sheet e rispettivamente 13 e 7 gol subiti, insieme a Michele Di Gregorio, che mantiene lo stesso numero di porte inviolate ma con un gol in più al passivo.