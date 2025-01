DE GEA, 10° per massimo valore in carriera della Serie A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Con l'arrivo di Dele Alli al Como, il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica dei calciatori attualmente in Serie A che hanno avuto, o hanno adesso, il valore di mercato più alto. In questa speciale graduatoria, guidata da Lautaro Martinez che nel 2023 ha avuto un valore di mercato pari a 110 milioni di Euro, è presente anche un calciatore della Fiorentina. Si tratta di Davide De Gea. Il portiere gigliato, arrivato a Firenze in estate da svincolato, si trova, in compagnia di Arthur, Douglas Luiz e Sanchez, in decima posizione con un valore di 70 milioni di Euro risalente al 2018, periodo in cui vestiva la maglia del Manchester United. Tra gli ex viola, oltre ad Arthur decimo al pari dell'estremo difensore ex Atletico Madrd, è presente Dusan Vlahovic. IL serbo si trova al sesto con un valore massimo di 85 milioni raggiunto nel 2022. Di seguito il post Instagram con la classifica completa: