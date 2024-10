CIES, Ecco quanto vale Beltran. Più di tutti in viola

Lucas Beltran tra i giocatori con il valore di mercato più alto a livello internazionale? È quanto emerge da uno studio dell'Osservatorio sul calcio CIES, che seleziona l'argentino come il giocatore più di valore della Fiorentina e per questo lo inserisce tra i migliori 50 giocatori (considerando che ne prende uno per club), con un valore che oscilla tra i 34 e i 49 milioni di euro, subito dietro Hlozek e Larsson che giocano in Bundesliga rispettivamente per Hoffenheim e Eintracht Francoforte.

A livello italiano, Beltran si piazza addirittura al settimo posto superato solo da Lautaro Martinez, con un valore attorno ai 100 milioni, Leao, Kvaratskhelia, Scalvini, Dovbyk e Yldiz. Ma davanti a giocatori come Guendouzi, Miretti, Castro, Ilic e Lucca. Ecco la classifica dei giocatori con più valore in Serie A: