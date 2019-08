BOATENG, Auguri degli ex viola che esaltano Firenze

Kevin-Prince Boateng, da nuovo giocatore della Fiorentina, ha postato due giorni fa una foto su Instagram in posa con la nuova maglia. Tra i commenti con gli auguri di amici ed ex compagni, sono presenti anche quelli di due ex viola, Luca Toni e Cristian Brocchi. "Grande piazza!!! Mi raccomandooooo ...falli sognare!!!!" il commento del primo, mentre Brocchi: "In una piazza così bella non puoi che essere felice !! In bocca al lupo".