Uno straordinario Matteo Berrettini batte Gael Monfils e si qualifica per la prima volta in carriera in semifinale agli Australian Open. Per il tennista italiano, tifosissimo viola è stato decisivo il successo in cinque set 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2 dopo una lotta di quasi quattro ore. Venerdì affronterà Rafa Nadal.