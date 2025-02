Badelj compie 36 anni: il primo capitano dopo Astori e un legame indissolubile con Firenze

Lo abbiamo visto tre settimane fa, domenica 2 febbraio, rimanere in campo, nel "suo" Franchi, a prendersi gli applausi e i cori della Curva Fiesole. Era visibilmente emozionato Milan Badelj, che tornava a Firenze con una maglia diversa, quella del Genoa. Ma che a Firenze ha avuto (e avrà) sempre la stessa accoglienza. Applausi, cori e commozione: a legare il centrocampista croato, che oggi compie 36 anni, e il popolo viola più delle 164 presenze col giglio sul petto, più delle sette reti e di un calcio sempre illuminato, una regia pulita, a un ritmo tutto suo, in mezzo al campo, c'è quanto successo nel marzo 2018. La morte del compagno, amico e capitano Davide Astori, il 4 marzo di quell'anno. E quanto successo la domenica successiva, 11 marzo 2018, quando il Franchi si trasformò in un monumento vivo alla memoria di Davide. Fiorentina-Benevento, la prima gara senza il tredici. In quella domenica di pioggia e lacrime Badelj entrò in campo prima di tutti, con la fascia di Astori al braccio, con le stesse emozioni dei 40mila del Franchi. Un dramma condiviso che ha rafforzato il legame tra calciatore, club e piazza.

Milan Badelj è sempre stato elegante e delicato, con la palla ma anche con le parole, in grado di toccare tutti sia nel ricordo di quei giorni, quando fu uno dei primi a parlare, sia ogni volta che nomina l'amico scomparso sette anni fa. "Ieri sono andato al fiume, l'ultima volta che era successo era con Astori - ha detto quest'estate duranteil ritiro col Genoa a Moena, in un luogo che aveva frequentato anche negli anni in viola. "Lo scorso anno non me l'ero sentita. In generale per me è stato un riferimento e non passa giorno in cui non pensi a lui, a quello che trasmetteva. Aveva una facilità di approccio a qualsiasi persona e in qualsiasi lingua incredibile. Era questa persona qui, faceva discorsi che facevano sentirti meglio". Il dolore unisce, basta vedere come viene accolto Badelj a Firenze. O i messaggi sotto al post pubblicato oggi dall'account ufficiale della Fiorentina (qui sotto il post), un'immagine con cui il club ha deciso di augurare un buon compleanno a un calciatore che avrà sempre un posto speciale nel cuore di tutti.