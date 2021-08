B.BERGEN, Orgia, alcol e droga: stop a 12 giocatori

Dieci punti in quindici giornate di campionato sono valsi finora al Brann Bergen l'ultimo posto nella classifica della massima serie norvegese. Una situazione, dunque, oggettivamente difficile sul piano sportivo, a cui però nelle ultime ore si è aggiunto un capitolo legato alla cronaca. Secondo quanto riportato dal quotidiano Bergensavisen dodici calciatori del club in questione si sono introdotti nello stadio di casa, il 'Brann Stadion' per partecipare a un'orgia con sette ragazze e una notevole quantità di alcol e sostanze illegali. Un comportamento, questo, tutt'altro che appropriato, che è stato scoperto dalla dirigenza della società grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nell'impianto. Per i protagonisti della "notte brava" è scattata immediatamente la sospensione, con la polizia norvegese che ha aperto un'indagine per far luce sull'accaduto in quanto una delle ragazze avrebbe dichiarato di essere stata stuprata.