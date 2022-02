ATA-FIO, I numeri e le curiosità del match di giovedì

Come ad ogni antivigilia di partita, la Fiorentina ha reso note attraverso il suo sito ufficiale alcune curiosità e statistiche relative al prossimo match dei viola. Avversario di turno, stavolta, è l'Atalanta, che incrocerà Biraghi e compagni in Coppa Italia. Ecco alcuni numeri particolari:

- Atalanta e Fiorentina si affrontano per l’11ª volta in Coppa Italia: due vittorie dei bergamaschi, ben sei dei toscani e due pareggi sono il bilancio del parziale.

- L’Atalanta ha perso ben sei partite (sulle 10 complessive) contro la Fiorentina in Coppa Italia – compresa l’ultima nel gennaio 2020, quando fu eliminata dalla Viola negli ottavi di finale – soltanto contro Juventus e Milan, la squadra orobica conta più sconfitte (sette) nella competizione.

- Nell’unica occasione in cui Atalanta e Fiorentina si sono incrociate ai quarti di finale di Coppa Italia è stata la squadra toscana a passare il turno: nel 1998/99, i viola hanno risposto con un 1-0 interno al 3-2 della gara d’andata giocata in casa dei bergamaschi.

- La Fiorentina va in gol da 14 partite consecutive in Coppa Italia: si tratta della serie aperta più lunga di una squadra nella competizione, al pari di quella registrata dal Legnano (14, tra il 1935 e il 2008).

- La Fiorentina ha trovato il gol in ciascuno dei 10 confronti di Coppa Italia contro l’Atalanta (18 in totale, per una media di 1.8 reti a partita): è la serie aperta più lunga della Viola contro una singola avversaria nella competizione.

STATISTICHE GENERALI

- L’unico gol su rigore segnato dall’Atalanta nelle ultime cinque edizioni di Coppa Italia è arrivato proprio contro la Fiorentina, nel match interno del 25 aprile 2019 (ritorno delle semifinali), a firma di Ilicic.

- Il 62% dei gol realizzati dall’Atalanta nella Serie A 2021/22 sono stati segnati da difensori o centrocampisti: ben 28 sui 45 complessivi, inclusi gli ultimi tre.

- Sei degli ultimi 12 gol della Fiorentina in Coppa Italia sono arrivati su sviluppi di palla inattiva: ben cinque a seguito di un corner, mentre il più recente su punizione indiretta di Biraghi, lo scorso gennaio, contro il Napoli.

- La Fiorentina è la squadra che ha segnato più gol in questa Coppa Italia: 11, soltanto uno in meno di quelli realizzati dai viola nelle due edizioni precedenti, messe assieme, del trofeo nazionale (12).

- La Fiorentina è la squadra che vanta la più alta percentuale di passaggi riusciti (90%) e precisione al tiro (73%) negli ottavi di finale di questa Coppa Italia.

- Nessuna squadra ha segnato più gol della Fiorentina su punizione diretta nei cinque maggiori campionati europei in corso, considerando tutte le competizioni: quattro, al pari del Milan. Uno solo, invece, l’Atalanta.

FOCUS GIOCATORI

- L’ultima marcatura multipla di Krzysztof Piatek con una squadra italiana in tutte le competizioni è arrivata proprio contro l’Atalanta, con la maglia del Milan: doppietta, nel febbraio 2019, in Serie A.

- Dal 2018/19 (sua prima partecipazione alla Coppa Italia), Krzysztof Piatek è il giocatore che ha segnato più gol nella competizione: ben 10 reti (uno in più di Federico Chiesa a quota nove), ma soltanto una di queste in trasferta, lo scorso gennaio, sul campo del Napoli.

- Il primo gol su punizione diretta di Cristiano Biraghi in tutte le competizioni è arrivato contro l’Atalanta, in Serie A, nel settembre 2018, con la Fiorentina; il difensore della Viola ha segnato sette delle 12 marcature in carriera, dalla distanza, comprese tutte le ultime quattro.

- L’ultima doppietta messa a segno da Giacomo Bonaventura in trasferta in Serie A è arrivata contro l’Atalanta, al Gewiss Stadium, col Milan, nel maggio 2015. Per lui, 130 partite con la Fiorentina, tra Serie A e B, e 23 gol.

- L’unica marcatura multipla firmata in carriera da Joseph Alfred Duncan è arrivata contro l’Atalanta, con la maglia del Sassuolo, nel dicembre 2018, in Serie A.

- José Callejón ha trovato la rete nel primo incrocio contro l’Atalanta in Serie A, nel settembre 2013, quando vestiva la maglia del Napoli. Da allora, 16 sfide nel massimo torneo senza reti contro la squadra bergamasca.

- Duván Zapata ha segnato sei gol contro la Fiorentina contando tutte le competizioni e in Italia ha fatto meglio solo contro Juventus (otto) e Sassuolo (nove) – il giocatore colombiano, indisponibile per questo match, dal suo arrivo all’Atalanta è stato il calciatore che ha realizzato più reti per la squadra bergamasca in tutte le competizioni: 78, almeno 27 in più rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra.

- Ruslan Malinovskyi ha rifilato due gol alla Fiorentina considerando tutte le competizioni: entrambi in Serie A, nei secondi tempi di gioco e dalla distanza (da fuori area, nel febbraio 2020, e su punizione diretta, nel dicembre 2020).

- Luis Muriel ha giocato con la Fiorentina 23 partite, segnando nove gol, in tutte le competizioni, tra gennaio e maggio 2019. Nel suo periodo in viola, l’Atalanta è stata la sua vittima preferita, con tre reti, due delle quali in Coppa Italia. Da quando veste la maglia dei bergamaschi, Muriel ha trovato il gol contro 24 delle 35 squadre affrontate in tutte le competizioni, tranne, però, contro quella toscana (in quattro sfide).

- Il primo gol di Valentin Mihaila in Serie A è arrivato contro la Fiorentina, con il Parma, nel match terminato 3-3 del marzo 2021.

- L’unica partita di Serie A (sulle 139 compessive) in cui Davide Zappacosta ha sia segnato che fornito assist è stata contro la Fiorentina, nel febbraio 2015. La prossima, inoltre, sarà la sua 50ª partita da titolare con l’Atalanta in tutte le competizioni.

- Il primo gol da fuori area, nonché il più tardivo (93:41) tra quelli firmati da Remo Freuler in tutte le competizioni con la maglia dell’Atalanta è stato realizzato contro la Fiorentina nella sfida di Serie A, del settembre 2017.

- Joakim Maehle ha preso parte a tre (due reti e un assist) degli ultimi cinque gol dell’Atalanta in tutte le competizioni. La prossima, inoltre, sarà la partita numero 50 del danese con la maglia nerazzurra, sempre considerando tutte le competizioni.

- Il prossimo sarà il successo numero 100 di José Luis Palomino con l’Atalanta in tutte le competizioni. Tutti gli otto gol del difensore argentino con i bergamaschi in tutte le competizioni sono stati segnati su sviluppi di corner, compreso l’ultimo, contro il Cagliari, in Serie A.

- Rafael Tolói non sarà della partita, causa squalifica; in questa stagione, considerando tutte le competizioni, con lui in campo l’Atalanta ha vinto il 56% delle partite disputate, mentre senza di lui la percentuale di successi è scesa al 33%.

ALLENATORI

- Bilancio in perfetta parità tra Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano nei tre incroci di Serie A, con una vittoria a testa; un pareggio chiude il parziale.

- Gian Piero Gasperini ha perso soltanto una delle ultime sei partite di Serie A contro la Fiorentina (4V, 1N); tuttavia, si tratta proprio del match di andata (1-2 in casa).