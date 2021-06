ALVINI, Un altro toscano in B, sulla scia di Sarri

Oggi il Perugia ha presentato alla stampa il nuovo tecnico Massimiliano Alvini, uno dei tanti allenatori fiorentini (di Fucecchio) tra la A e la B (restando in Umbria anche la Ternana ha un toscano in panchina, il livornese Lucarelli). Per la lunga carriera fatta di gavetta molti lo avvicinano a Sarri, di cui si dice grande amico: "Mi approccio a questa nuova avventura con entusiasmo e con la passione che ho dentro - afferma in conferenza stampa - come ho sempre fatto nei miei 20 anni di carriera, essere arrivato a Perugia in Serie B rappresenta davvero una grande occasione. Io voglio lavorare ed essere giudicato dai risultati sul campo, io sono questo e lo dice il mio percorso: la B è un campionato difficile, quest'anno sarà un torneo con grandi piazze e grandi città, ma Perugia non è da meno, sono certo che saremo all'altezza dell'impegno preso e onoreremo la stagione. Io come Sarri? Il percorso di Sarri è straordinario, ho visto tanti suoi allenamenti di quando allenava a Empoli, io non so quello che potrà essere il mio futuro ma già esser qua è davvero una straordinaria soddisfazione. Toccare piazze come Reggio Emilia e Perugia ha sempre il suo fascino"