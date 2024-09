ADANI, Coppa Italia a Firenze usata per giochi erotici

FirenzeViola.it

Durante una live sul suo canale Twitch 'Viva el Futbol', Daniele Adani è tornato a parlare di una notte storica per la Fiorentina, quella dell'ultimo trofeo viola, la Coppa Italia del 2001, svelando un retroscena 'piccante' su quanto successo: "Mi ricordo la Coppa Italia vinta nel 2001. Dovrò ringraziare per sempre Paolo Vanoli, perché nella doppia finale contro il Parma vincemmo al Tardini con un suo gol di testa, mentre al ritorno al Franchi facemmo 1-1. Io lo ringrazio Vanoli, non solo per quella vittoria, anche per la gioia portata ai fiorentini. Quella coppa fu tifata come una Champions League, ci fu un entusiasmo mai visto. Mi ricordo però anche un'altra cosa per cui dovrò ringraziare sempre Paolo: dopo la grande cena fatta post-partita, quella coppa sparì.

Tornò il pomeriggio dopo alla ripresa degli allenamenti. Nessuno sapeva cosa era successo e ve lo dico, ma l'ho già raccontato: ce l'avevo io. La rubai dalla cena e la portai a casa mia, dove fu testimone di una notte di fuoco con una ragazza. Quel trofeo era l'oggetto del desiderio di tutta Firenze e mi aiutò in quella serata incredibile: mi ricordo che eravamo a letto io, questa ragazza e la coppa, che fu strumento di giochi erotici. Il giorno dopo la riportai pulita nello spogliatoio".