ACF. FEMM., Le statistiche di Juventus-Fiorentina

Numeri e curiosità da sapere prima della Finale di Supercoppa Femminile in programma domenica a Chiavari (ore 12.30 LIVE su acffiorentina.com) contro la Juventus:

Fiorentina e Juventus vantano nel proprio palmares una Supercoppa Italiana vinta per parte: nel 2019 il successo delle Viola (1-0), nel 2020 quello delle bianconere (2-0). Entrambe le finali hanno coinvolto Juventus e Fiorentina.

Juventus e Fiorentina si sfideranno per la quarta volta consecutiva in una finale tra Coppa Italia e Supercoppa: il bilancio è di due vittorie per le bianconere, nei due incontri più recenti, ed un successo per le viola.

Nei nove precedenti in tutte le competizioni tra Juventus e Fiorentina, solo due sono i successi delle viola, risalenti entrambi al 2018 (una vittoria in Serie A e una in Supercoppa).

La Fiorentina ha partecipato a tutte le ultime sei finali tra Coppa Italia e Supercoppa Italiana: nelle prime tre occasioni ha sfidato il Brescia (2V in CI, 1P in Supercoppa), nelle tre più recenti l’avversario è stato la Juventus (1V in Supercoppa, 2P in CI e Supercoppa).

Solo contro il Brescia (18) la Fiorentina ha incassato più reti di quante ne conta contro la Juventus (15), con lo stesso numero di precedenti in tutte le competizioni (nove).

Solo in una finale tra Juventus e Fiorentina entrambe le squadre hanno trovato la via del gol (la sola finale di Coppa Italia del marzo 2019, terminata 2-1 per le bianconere).

La Juventus ha messo a segno quattro reti in tre finali tra Coppa Italia e Supercoppa, grazie a quattro giocatrici diverse: Ekroth e Cernoia hanno firmato la vittoria in finale di Coppa Italia, Girelli e Staskova la più recente finale di Supercoppa (ottobre 2019).

La Fiorentina ha trovato la via del gol in sei delle sette finali disputate tra Coppa Italia e Supercoppa, rimanendo a secco solo nella più recente (0-2 vs Juventus). La miglior marcatrice in finale per le viola è Ilaria Mauro (tre reti in tre match), seguita da Tatiana Bonetti, con due gol in due match, tra cui uno nel più recente.

Daniela Sabatino ha messo a segno il suo ultimo gol in una finale di Coppa proprio contro la Fiorentina, con la maglia del Brescia (Supercoppa italiana del settembre 2017, vinta 4-1 dalle Leonesse).

Anche Cristiana Girelli ha segnato la sua ultima marcatura in una finale di Coppa contro le viola – nella Supercoppa 2019. Dovesse andare in gol anche nella prossima gara, la Fiorentina diventerebbe la sua seconda vittima preferita con la maglia della Juve in tutte le competizioni (salendo a cinque gol, solo contro il Tavagnacco ne conta di più - sei).