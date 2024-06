ACCADDE OGGI, 63 anni fa la Viola vince la C. Italia

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Sessantatré anni fa, la Fiorentina sul tetto d'Italia. Era l'11 giugno 1961 e a Firenze la Viola sollevava al cielo la sua seconda Coppa Italia della storia battendo la Lazio in finale: era la Fiorentina guidata da Hidegkuti e Chiappella, con in campo Petris e Milan (autori delle reti per il 2-0 finale). La Viola quel giorno giocava in bianco e gli scatti di quella giornata ormai distante più di mezzo secolo sono stati ripostati dall'account Instagram del club. Ecco le immagini di quel trionfo.