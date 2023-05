1.05.2008, 15 anni fa il ko ai rigori contro i Rangers

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, BIGLIETTI ROMA: AI VIOLA CIRCA IL 30%. I SETTORI... Continuano ad emergere ulteriori dettagli su quello che sarà lo spicchio di stadio Olimpico e soprattutto il numero dei biglietti che saranno messi a disposizione dei tifosi della Fiorentina per la finale di Coppa Italia contro l’Inter del 24 maggio: secondo... Continuano ad emergere ulteriori dettagli su quello che sarà lo spicchio di stadio Olimpico e soprattutto il numero dei biglietti che saranno messi a disposizione dei tifosi della Fiorentina per la finale di Coppa Italia contro l’Inter del 24 maggio: secondo... NOTIZIE DI FV RASSEGNA STAMPA, NESSUN GIORNALE IN EDICOLA OGGI Stamattina, nella giornata di martedì 2 maggio, in edicola non potrete leggere alcun quotidiano, in ossequio al riposo dovuto dalla festa dei lavoratori del primo maggio. FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola però non vi lasciano mai soli e stamattina vi... Stamattina, nella giornata di martedì 2 maggio, in edicola non potrete leggere alcun quotidiano, in ossequio al riposo dovuto dalla festa dei lavoratori del primo maggio. FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola però non vi lasciano mai soli e stamattina vi... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 maggio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi