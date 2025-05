FirenzeViola Zero trofei e mai in Champions: negli ultimi 15 anni la Fiorentina è l'unica big rimasta a secco

Brutta sensazione, in casa viola, quella di essere costretti a leggere la targa di tutte le storiche big e delle nuove isole felici del calcio italiano. Le ultime ad aggiungersi alla lista delle squadre vincitrici di almeno un trofeo negli ultimi quindici anni sono infatti state realtà che, fino a pochi anni fa, lottavano solo per la salvezza, mentre a Firenze già si tentava (invano) la scalata ai piani alti: l'Atalanta con l'Europa League dello scorso anno e il Bologna con la Coppa Italia di ieri. E la Fiorentina? Niente, se non la sensazione di essere arrivata in tre circostanze a tanto così da un trionfo che continua a mancare dal 2001.

Dietro tutte

Ma la vittoria della Coppa Italia da parte del Bologna di Italiano - che può essere letta come la naturale conseguenza di un lavoro di programmazione in società che già lo scorso anno ha portato i rossoblù con Motta in Champions - ha sancito anche un altro (triste) dato che chiama il club viola e due proprietà diverse sul banco degli imputati: dal 2010, annata dell'ultima partecipazione della Fiorentina alla Coppa dalle grandi orecchie, tutte le attuali otto formazioni che precedono in classifica la truppa di Palladino (dal Napoli al Milan) hanno sia giocato almeno una volta l'Europa che conta sia vinto qualcosa. A masticare amaro, dunque, è la sola Fiorentina che tra la seconda parte della gestione Della Valle (nove stagioni) e i primi sei anni dell'era Commisso ha raccolto ben poco. Certo, le soddisfazioni passeggere non sono mancate ma, alla fine, il piatto è rimasto vuoto.

Ferma a zero

Leader di questa speciale classifica degli ultimi tre lustri anni - che contempla un piazzamento nei primi 3-4 posti e la vittoria di almeno una Coppa - è ovviamente la Juventus, con 12 partecipazioni alla Champions e 20 titoli, seguita dall'Inter (9 volte in Champions e 10 coppe che potrebbero diventare 11 o 12), il Napoli (10 Champions e, per ora, 5 trofei) e via via tutte le altre, per arrivare fino alla Roma (in 5 occasioni qualificata in Champions e vincitrice della Conference tre anni fa), all'Atalanta (che lunedì ha strappato il pass per la quinta Champions della sua storia e lo scorso anno ha vinto l'Europa League) e al Bologna, che dopo 51 anni ha vinto un trofeo preceduto dal 5° posto-Champions dello scorso campionato. Per la Fiorentina un triste segno zero sotto entrambe le voci. Che deve, adesso, fare molto riflettere.

