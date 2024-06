ZANIOLO, CONTINUA LA SFIDA TRA FIORENTINA E ATALANTA. IL PUNTO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel giorno della presentazione ufficiale di Raffaele Palladino come nuovo allenatore della Fiorentina, continuano a tenere banco le tematiche legate al mercato viola. In modo particolare di stretta attualità è la trattativa che i dirigenti gigliati stanno portando avanti con il Galatasaray per portare a Firenze Nicolò Zaniolo.

Per il trequartista spezzino sembra essersi aperta una vera e propria sfida tra Fiorentina e Atalanta. Ad accendere le speranze di viola e nerazzurri è stato proprio l'ex Roma che oggi, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport (QUI la notizia completa), ha ribadito la sua volontà di lasciare il Galatasaray e di tornare in Italia.

LA FORMULA PER ARRIVARE A ZANIOLO

Uno scontro di mercato a colpi di offerte e colloqui quello tra Fiorentina e Atalanta per Zaniolo. Se infatti domani potrebbe essere il giorno del possibile incontro tra la dirigenza bergamasca, quella del Galatasaray e l'entourage del calciatore azzurro, anche gli uomini di mercato gigliati si stanno muovendo per arrivare al trequartista spezzino. Il club viola ha offerto alla società turca un prestito con obbligo di riscatto. La formula è la stessa della formazione orobica, ma le condizioni a cui è legata l'obbligatorietà del riscatto sono diverse.

L'Atalanta, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com (QUI la notizia su FirenzeViola.it), ha proposto alla dirigenza turca 5 milioni di prestito oneroso a cui sommare 15 milioni per il riscatto. I viola invece avrebbero presentato ai giallorossi un'offerta da 2,5 milioni per il prestito oneroso con un obbligo di riscatto condizionato di 13 milioni.

IL RUOLO DI AMRABAT

In una situazione difficile da sbrogliare, la carta vincente per la Fiorentina potrebbe essere Sofyan Amrabat. I viola vorrebbero inserire il cartellino del marocchino, gradito al Galatasaray, come contropartita tecnica per arrivare a Zaniolo. Il problema è legato alla volontà dell'ex Verona che avrebbe piacere di rimanere in Premier League e in particolare al Manchester United.

I Red Devils ancora non hanno preso una decisione finale sul riscatto del centrocampista. Vedremo se il club britannico accetterà di pagare i 20 milioni di Euro fissati per il riscatto dalla Fiorentina o se saranno i viola ad abbassare le loro richieste. Nel frattempo sia i dirigenti gigliati sia l'entourage del marocchino stanno pensando ad altre soluzioni e quella del Galatasaray potrebbe risultare valida.