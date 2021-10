VLAHOVIC VIA A GENNAIO O IN TRIBUNA FINCHÉ NON RINNOVA: I RISULTATI DEL SONDAGGIO DI FV

Subito dopo l'esplosione del caso (non) rinnovo di Vlahovic esploso per bocca del presidente Rocco Commisso, qua su Firenzeviola.it vi abbiamo chiesto cosa fareste se poteste indossare i panni del numero uno del club viola e il risultato emerso dal sondaggio e dai quasi 7000 partecipanti, per la precisione 6752, è la volontà di veder adottata una linea più intransigente possibile nei confronti del giovane centravanti serbo, con due opzioni sulle quattro disponibili che hanno nettamente scavalcato le altre.

Più di un tifoso su due in particolare (il 54,61%) auspica una cessione di Vlahovic già nel mercato di gennaio, così da non incorrere troppo nel rischio di svalutazione del cartellino che incombe quando si entra nell'ultimo anno di contratto. Una soluzione che ovviamente porterebbe con sé l'eventualità di un riassetto tattico da operare in corso d'opera, scenario che solamente una piccola minoranza (9,76%) eviterebbe con un addio estivo.

La seconda opzione più votata però, accolta da un terzo dei partecipanti (33,56%) è quella di tenere Vlahovic in tribuna finché non dovesse decidersi a rinnovare il suo contratto con la Fiorentina, un'idea però piuttosto coercitiva e complicata da mettere a punto in un ambiente, quello del calcio, più dalla parte dei singoli professionisti che delle entità associative, specie per quanto riguarda la giurisprudenza sportiva. In pochissimi invece, la minoranza assoluta con il 2,07% di preferenze espresse, quelli che sarebbero disposti ad arrivare fino in fondo al contratto con scadenza 2023 con Vlahovic regolarmente nell'attacco gigliato, seguendo un po' l'esempio di quanto accaduto al Milan con Donnarumma, titolare fino all'ultimo. Certo, se però si deve pensare anche alle modalità dell'addio, quello del portiere rossonero (si vedano fischi a San Siro dell'altra sera) non sembra certo l'esempio più calzante.