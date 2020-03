VLAHOVIC FAVORITO SU CUTRONE, IGOR PER DALBERT

Salvo diverse comunicazioni riprende oggi il campionato della Fiorentina. Nella settimana in cui si è rivisto in gruppo Franck Ribery, Iachini non ha dovuto cambiare troppo le indicazioni tattiche per affrontare l'Udinese, ma soprattutto ha continuato a raccomandare ai suoi di tenere il più possibile alta la concentrazione nonostante gli spalti vuoti.

Sulla formazione sembrano essere pochi i dubbi, è più o meno l'undici che avrebbe giocato una settimana fa a cominciare da Igor che prenderà il posto dello squalificato Dalbert per arrivare a Badelj favorito nel ballottaggio su Pulgar. Cambiano semmai i piazzamenti nel ballottaggio offensivo, con Vlahovic tornato favorito su Cutrone. Per il resto nessun cambio davanti a Dragowski con Milenkovic, Pezzella e Caceres, e in mezzo con Castrovilli e Duncan. L'altra punta sarà Chiesa.

In casa Udinese torna a disposizione l'ex De Maio, che si gioca un posto con Becao per completare la difesa con Troost Ekong e Nuytinck. Anche Sema sta meglio e dovrebbe rientrare sulla corsia mancina mentre a destra è confermato Stryger Larsen. Con Fofana che dovrebbe comunque completare il centrocampo insieme a Mandragora e De Paul. Davanti Lasagna e Nestorovski si giocano il posto accanto a Okaka

LE PROBABILI FORMAZIONI:

UDINESE (3-5-2): Musso, Becao, Troost Ekong, Nuytinck, Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema, Lasagna, Okaka

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Castrovilli, Badelj, Duncan, Igor, Chiesa, Vlahovic